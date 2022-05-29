رئيس جامعة الأزهر: العراق بلد الحضارات وثقافته من أقدم الثقافات فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن العراق بلد الحضارات، وثقافة العراق تُعد واحدة من أقدم الثقافات فى العالم تاريخيا، مؤكدا أهمية العراق كبلد عربى شقيق ودوره البارز فى بناء الحضارات منذ القدم.





جاء ذلك خلال لقاء مسئولى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وفدا عراقيا رفيع المستوى، برئاسة حامد عبدالعزيز حمد رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق، بمقرها الرئيس بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وأشار المحرصاوى، إلى استعداد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومد أواصر الصلة لنشر منهج الأزهر الشريف ووسطيته فى العراق، منوها بجهود المنظمة فى تدريب الأئمة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى.

من جانبه، أعرب الوفد العراقى عن تقديره للأزهر الشريف وجهوده الحثيثة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتأكيد على نشر قيم السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب.

وأعرب الوفد عن رغبته فى افتتاح فرع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى العراق، للحرص على نشر منهج الأزهر الشريف ووسطيته واعتداله.