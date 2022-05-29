رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من الصمود والاستمرار

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال لقاء مع قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأحد، أنه مع التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية أصبحت مصر قادرة على تجاوز الأزمة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من الصمود والاستمرار فى هذه المرحلة.
وتابع: "لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث فى خلال شهر من الآن، والحكومات مطالبة للتعامل مع الأزمة كعملية صمود وبقاء واستقرار، وهو ما تقوم به الحكومة المصرية لتأمين احتياجات المواطن، الحمد لله قادرين، وبدون مبالغة حتى نهاية 2022، ولا توجد أى أزمة غذائية فى السلع الأساسية، ونعمل لما بعد عام 2022".
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