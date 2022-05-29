مدبولى: لا توجد مشكلة فى استيراد أى كمية نريدها من القمح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر لديها خطة واضحة لتوفير السلع الرئيسية مثل القمح، فمصر من أكبر المستوردين للقمح ولكن مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات العملاقة نمت الرقعة الزراعة ولأول مرة لدينا 3.3 مليون فدان لزراعة القمح فى مصر أنتجت هذا العام ما يقرب من 10 ملايين طن أى 50% من احتياجات مصر.





وأضاف مدبولى، خلال لقاء مع قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الدولة تستهدف خلال العامين المقبلين الوصول إلى 65% من احتياجاتنا من القمح، لا سيما وأن الصوامع مكنت مصر من تخزين كميات كبيرة من القمح. وأوضح أنه مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، استهدفت مصر أسواق أخرى لاستيراد القمح، خصوصا وأن الدولتين كانتا الموردين الرئيسيين للقمح، متابعا: "لا توجد أى مشكلة فى استيراد أى كمية نريدها".

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