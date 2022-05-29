مدبولى للإعلاميين: تواجدنا اليوم لوضع خارطة طريق لتنفيذ الشراكة التكاملية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حوارا مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.





وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، استهل تصريحاته لوسائل الإعلام بتوجيه الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، على تنظيم هذا المؤتمر المهم، والذى وصفه باللحظة التاريخية لشعوب مصر والإمارات والأردن.

وأضاف أن رئيس الوزراء صرح بأن فكرة عمل هذه الشراكة التكاملية نبعت من اللقاء الهام الذى جمع القيادات الثلاثة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، والملك عبدالله الثانى بن الحسين، العاهل الأردنى، فى شهر رمضان الماضى.

وأوضح السفير نادر سعد، أن رئيس الوزراء نوه إلى ما تم مناقشته بشأن الأزمة العالمية غير المسبوقة التى يمر بها العالم كله، والتى تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مصرحا بأنه كان هناك توجه لدى القيادات التنفيذية فى الدول الثلاث بسرعة العمل على صياغة استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية، تهدف إلى وضع رؤية للتكامل بين الدول الثلاث لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى فى السلع والمنتجات الأساسية، فى ضوء ارتفاع الأسعار العالمية ونقصها، لا سيما وأن المؤسسات الدولية حذرت من قرب حدوث نقص فى السلع الرئيسية وفى مقدمتها المواد الغذائية.

وقال السفير نادر سعد، إن رئيس الوزراء صرح لمندوبى وسائل الإعلام بأن تواجد المسؤولين التنفيذيين اليوم ليس لمجرد حضور مراسم إطلاق المبادرة، وإنما لوضع خارطة طريق وخطة تنفيذية ذات إطار زمنى واضح، لتحقيق التنفيذ الفعلى لهذه الشراكة التكاملية فيما بيننا للاستفادة من المزايا التنافسية والنسبية المتوفرة لدى دولنا لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية التى تحتاجها دولنا وشعوبنا، وبل التوسعات فيها مستقبلا بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية لشعوبنا حتى نبقى فى مأمن بقدر الإمكان من هذه الأزمة وضغوطها، وهى الأزمة التى لا يستطيع أى خبير عالمى أن يتنبأ بما سيحدث، لن أقول حتى نهاية العام بل لا يستطيع حتى التنبؤ بما سيحدث حتى نهاية الشهر المقبل