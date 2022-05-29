جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان لديه رؤية ثاقبة منذ سنوات بوضع هدف للحكومة بتوفير مخزون استراتيجى من السلع يكفى من 4 إلى 6 أشهر وهو ما حققته الحكومة.





وأضاف مدبولى، خلال لقاء مع قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن مصر لديها مخزون استراتيجى يكفى 6 أشهر من القمح والذرة وزيت الطعام واللحوم والدواجن وكل السلع الأساسية. وأوضح أنه مع حدوث الأزمة العالمية لم يشعر المواطن بنقص أى سلعة على الرغم من نقص بعض السلع فى دول متقدمة، مؤكدا أن الأسعار زادت بسبب زيادة أسعار المواد الخام والشحن، ولكن الدولة المصرية كانت حريصة على البعد الاجتماعى وبالتالى لم تحمل الزيادة الحقيقية فى السعر للمواطن حيث تمتص الدولة الجزء الأكبر وتحمل الجزء الأقل على المواطن. وأشار إلى أن هناك 130 مليار جنيه احتياطى مالى يسمح بالتدخل فى الأزمات الطارئة لاستيعاب جزء من الزيادة فى أسعار القمح والوقود والسلع الاستراتيجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: الرئيس السيسى كان لديه رؤية ثاقبة بتوفير مخزون استراتيجى من السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.