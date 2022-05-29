حياة كريمة توضح نسب الإنجاز بمشروعات المبادرة فى أبوصير (صور)

جدة - نرمين السيد - أكدت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قرية أبوصير بمركز برج العرب فى محافظة الإسكندرية.





وأوضحت، أن المشروعات تمت فى قطاعات مختلفة، الصحة والتعليم إلى جانب مجمع الخدمات الذى تم إنجازه بنسبة 100٪؜ وكذلك مركز شباب أبوصير. وأشارت المؤسسة، إلى أنه ما زال العمل جاريا بالمحافظة وباقى محافظات الجمهورية.

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