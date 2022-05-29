مدبولى: الشركة بين مصر والإمارات والأردن البداية.. ونرحب بانضمام دول أخرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى القاهرة رمضان الماضى، جاء فى ضوء الأزمة العالمية غير المسبوقة والتى تعتبر أسوأ أزمة على مدار 100 سنة ماضية.





وتوقع مدبولى، خلال لقاء مع قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأحد، نقص شديد فى سلاسل الإمداد والسلع الأساسية، ما يعطينا الحافز بأهمية الإسراع فى التكامل بين الدول الثلاث لتحقيق الاكتفاء الذاتى بين هذه الدول. وأوضح أن البنية الأساسية والمواد الخام والتمويل موجود، مؤكدا أن الأولوية للقطاعات التى يوجد بها نقص فى الأسواق. وأشار إلى أن هناك 3 مراحل لعملية التنمية، واليوم تم إطلاق الحزمة الأولى، كما سيتم توسيع الشراكة مع دول أخرى، خصوصا وأن الشراكة بين مصر والأردن والإمارات هى البداية، مرحبا بانضمام مزيد من الدول فى الشراكة الصناعية.

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