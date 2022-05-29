رئيس الوزراء: لدينا احتياطى استراتيجى من كل السلع الرئيسية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها احتياطى استراتيجى من كل السلع الرئيسية، وهو ما يمثل بالنسبة لنا دائما حائط أمان ضد أى أزمة طارئة كالتى حدثت خلال الشهور الماضية، وبالتالى كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يستمر العمل دائما على تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية.





وأوضح مدبولى، خلال لقائه مع وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أن الحكومة نجحت حتى هذه اللحظة فى توفير مختلف السلع للمواطنين المصريين، دون أن يشعر المواطن بأى نقص فى السلع، وبالتأكيد هناك زيادة فى الأسعار كما حدث فى العالم كله، ودورنا كحكومة هو مراعاة البعد الاجتماعى، وأن نستوعب جزءا من هذه الزيادة فى الأسعار وأن نمرر جزءا بسيطا على المواطن المصرى.

وتابع: "خطتنا ستستمر بالعمل على ترشيد الاستهلاك المحلى وتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة من أجل توفير السلع الاستراتيجية، وهذا النوع من التكامل بالتنسيق مع أشقائنا فى الدول العربية الشقيقة هدفه تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى، وجزء آخر مهم وهو العمل على تعظيم صادراتنا".

وأشار، فى هذا السياق، إلى أنه على الرغم من المحنة الشديدة الموجودة، لكن لدينا فرصة كبيرة مع نقص سلاسل الإنتاج فى العالم كله، فمصر لديها الإمكانيات والبنية الأساسية لتزيد من صادراتها وتضاعفها، ولدينا هدف فى الوصول بصادراتنا إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وتعقيبا على سؤال أحد الصحفيين حول مستوى التنسيق بين قيادة البلدين فى مصر والإمارات، قال الدكتور مصطفى مدبولى: حقيقة وبدون أى مجاملة، فإن هناك تنسيقا حقيقيا يتم على جميع المستويات بدءا من قيادتى البلدين التى تربطهما علاقة أخوة ممتازة، مؤكدا أن التنسيق المتميز بين البلدين هو ما يمكننا من أن ننجز فى أيام قليلة ما كان يفترض أن يستغرق شهورا أو سنوات.