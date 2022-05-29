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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700709/طلعت-إيهاب-ماضي-يحصل-على-بطولة-الجمهورية-للفروسيةوالنائبة-سحر-طلعت-تهنئه-صور

هنأت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، نجلها طلعت إيهاب ماضي، بمناسبة حصوله على المركز الأول ببطولة الجمهورية للفروسية، متمنية له دوام التوفيق والنجاح بكل البطولات التى يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج وحصل طلعت إيهاب ماضي، نجل النائبة سحر طلعت مصطفى، على المركز الأول ببطولة الجمهورية فى الفروسية، وذلك بدون أخطاء، وسبق له أيضا أن حصل على بطولة كأس مصر في الفروسية في شهر إبريل من عام 2021. طلعت إيهاب ماضي يحصل على بطولة الجمهورية للفروسية..والنائبة سحر طلعت تهنئه «صور»

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