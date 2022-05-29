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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700707/أصالة-بعد-حفلها-في-جدة-الجمهور-خدني-لعالمه-المليان-طموح-وحب

توجهت المطرب أصالة بالشكر للجمهور بعد تفاعلهم معها أثناء حفلها بموسم جدة، مؤكدة أن روحهم وتجاوبهم معها نشر الحب والطموح والطاقة على أجواء الحفل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق أصالة على حفلها بموسم جدة

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “لكل طلعة على المسرح، بتفاجىء بالرجال الصغار والبنات الصغار، اللي موجودين حافظين بيسمعوا بيعبروا، بياخدوني معهم على عالمهم المليان طموح وطاقة وحُب مُندفع وتعبير جنوني”.

وتابعت أصالة شاكرة جمهورها: شكرًا على هالرحلة الجديدة اللي أخدتوني معكم فيها، كون جزء من ذكرياتكم، وجزء من طموحكم ونجاحكم، إنتوا ببالي وقت بختار أغنياتي، وبحاول استشيركم بخيالي وحسّ شو رح تحبو، بدنا نكمّل المشوار سوا، ونحلى ونعلى وكلنا بدنا ننجح، وبدنا نزيّن الدنيا لغيرنا، بالفرح بالموسيقى بصحبتنا، الّلي ماصار أحلى منها.

أخر أعمال المطربة أصالة

هذا وقد طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وأتت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا روحي يا دنيتي الحلوة اللي تكفيني يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل شام، يا ملكة منورة قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها أنا لو قولت إيه مش هوصف الإحساس دانا الليلة هخدها فحضني أغنيلها، بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح”.

واستكملت أصالة: “بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح، وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب، وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب، بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح”.