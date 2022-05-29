ضبط 33.5 طن لحوم فاسدة بالإسكندرية

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط، وبالتعاون مع شرطة التموين، العديد من الحملات خلال شهر مايو، لضبط الأسواق والمنشآت العامة والرقابه على الأغذية من أصل حيواني.

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وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 33 طنا و371 كجم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 16محضر للمخالفين، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر.

ومن جانبة أشار شباط، إلى التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر، وذلك لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم نحو المخالفين.

العديد من الحملات المكبرة لضبط المواد الغذائية

وجاء ذلك تنفذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي أكد أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولفت إلى أن هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها، تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.