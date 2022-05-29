انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب جمال أبو الفتوح: نحتاج لرفع الكفاءة الإنتاجية لتأمين احتياطات مصر للمستقبل وللأجيال القادمة علي مر السنوات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700704/النائب-جمال-أبو-الفتوح-نحتاج-لرفع-الكفاءة-الإنتاجية-لتأمين-احتياطات-مصر-للمستقبل-وللأجيال-القادمة-علي-مر-السنوات

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر لديها من المقومات ما يؤهلها لزيادة صادراتها الرزاعية وتحقيق النسبة التي أعلنت الحكومة عن استهدافها خلال العام المقبل والمتمثل فيه 3.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية أخذت في الارتفاع خلال الفترة الأخيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية والحوافز التي قدمتها مصر للقطاع والمشاريع التي تم إطلاقها مثل توشكى الخير ومستقبل مصر.

دوت الخليج

النائب جمال أبو الفتوح: نحتاج لرفع الكفاءة الإنتاجية لتأمين احتياطات مصر للمستقبل وللأجيال القادمة علي مر السنوات

واضاف «أبو الفتوح»، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أمر ضروري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، خاصة بالنسبة لمحصول القمح والذي تستهدف الدولة زيادة الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 65% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أظهرت مدى الحاجة إلى ضرورة مضاعفة الإنتاجية من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة التوسع من المشروعات الزراعية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وذلك من أجل تأمين احتياطات مصر للمستقبل وللأجيال القادمة علي مر السنوات، موضحًا أن ما حدث في مصر من استصلاح الأراضي خلال الآونة الأخيرة حقق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن زيادة إنتاجية الفدان الواحد بنسبة تتراوح من 50% إلى 20% يحتاج إلى رفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول إلى الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، إلى جانب رفع كفاءة البذور.