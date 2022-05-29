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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700702/القصة-الكاملة-وراء-منع-مخرج-كندي-من-المرور-على-ريد-كاربت-مهرجان-كان-بسبب-حذائه

تصدرت قصة منع مخرج كندي شهير من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 أثناء ذهابه لحضور عروض أحد أفلام المهرجان في حفل الختام أمس.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لمنع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان

تداول رواد السوشيال ميديا صور للمخرج الكندي كيلفن ريدفيلز، أثناء قيام على تنظيم الدخول للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة بمنعه من الدخول لمشاهدة عرض فيلم Les Amandiers.

منع المخرج الكندي كليفين ريدفيلز من دخول مهرجان كان

وكان سبب منع إدارة المهرجان من دخول المخرج الكندي كيلفين ريدفيلز هو ارتداء المخرج حذاء غريب مصنوع يدويا، وعلق الفنان على هذا الحدث، فقال: “ "أعلم أن قواعد الملابس في كان صارمة ولكنني اعتقدت أنني اذا ارتديت بذلة توكسيدو ورابطة عنق وقطعة ملابس تظهر أنني من السكان الأصليين فسيكون ذلك مقبول”.

وأكد أن مسؤولي الأمن في المهرجان منعوه من المرور على السجادة الحمراء ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه مضيفا أنه شعر وكأنه سرق شيئا ما.

حفل ختام مهرجان كان

جدير بالذكر أنه ظهر في حفل ختام مهرجان كان الذي أقيم في مساء أمس السبت مجموعة من الإطلالت المثيرة والعارية، وكان اللون المسيطر على إطلالت النجوم في حفل الختام اللون الأسود، اذ ظهرت نجمة بفستان قصير فوق الركبة بشكل كبير، وظهرت أخرى بإطلالة عارية تماما واكتفت بوضع مجموعة أقمشة حول وسطها وصدرها فقط، وبعضهم ظهر بإطلالت شفافة للغاية منهم إطلالة باللون الأحمر التل، وأخرى باللون الدهبي الشفاف.

كما ظهر في حفل ختام مهرجان كان ايضا، عدد من الثنائيات الذي بدأو في إظهار حبهم للطرف الثاني على السجادة الحمراء، بالقبلات والوضعيات الرومانسية المختلفة.

جائزة مهرجان كان

من ناحية أخرى، كانت جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي في الدورة الحالية من نصيب المخرج المصري طارق صالح، وذلك عن فيلم "صبي من الجنة" والذي يخوض بطولته 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: “الممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي.