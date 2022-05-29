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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700699/تعرف-على-تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمباراة-الأهلي-والوداد

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الإثنين، ضد نظيره الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد

طال النادي الأهلي في الاجتماع الفني بعدم تكرار أحداث نهائي 2017 والتي أقيمت في المغرب أيضًا.

فيما شدد الأهلي على التأمين الكامل للبعثة والجماهير قبل وأثناء وبعد المباراة.

فيما من امقرر أن يرتدي النادي الأهلي بالزي الأحمر والشورت الأبيض.

فيما ستتجه المباراة إلى وقت إضافي حال انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل، ومن ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح حال استمر التعادل.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.