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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700697/مصرع-مراقب-في-حادث-تصادم-أثناء-ذهابه-إلى-لجنة-امتحانات-الدبلومات-بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر قليوب، حادث دراجة بخارية، أسفر عن مصرع أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة الثانوية الصناعية بكفر شكر، أثناء ذهابه إلى لجنة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر.

دوت الخليج تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع عبدالرحمن. م. ع.»، أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين بكفر شكر، وذلك في حادث دراجة نارية على طريق شبين القناطر قليوب، في أثناء ذهابه إلى لجنة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية. وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم. النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة. وتقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية بخالص العزاء لأسرة المٌعلم المتوفى والذى كان منتدبا للعمل بلجنة رقم 683 كفر شبين للتعليم الأساسي بشبين القناطر في امتحانات الدبلومات .

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