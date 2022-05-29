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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700695/تفاصيل-الحالة-الصحية-للفنان-محمود-حافظ-بعد-إصابته-بتمزق-في-الأربطة

تعرض الفنان محمود حافظ لإصابة شديدة في القدم أثناء أدائه بعض التدريبات الرياضية في الجيم، اذ تعرض لتمزق في أربطة القدم نقل على إثرها المستشفى وذلك منذ ما يقرب من أسبوعين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إصابة الفنان محمود حافظ لتمزق في الأربطة

وشهدت الحالة الصحية لـ محمود حافظ تحسن ملحوظ، اذ من المقرر أن يعود خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير أعماله الفنية المقبلة، حيث يمر الأن بمرحلة راحة قصيرة.

ويستأنف محمود حافظ تصوير مسلسل “الشادر” الذي تعود به الفنانة ياسمين صبري للساحة الفنية من جديد بعد طول غياب، وتظهر به بدور فتاة شعبية، ويعد مسلسل “الشادر” من إخراج سامح عبد العزيز ويشارك البطولة بجانب ياسمين صبري، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

محمود حافظ في مسلسل الشادر

ويعد مسلسل الشادر بطولة ياسمين صبرى، ووفاء عامر، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

بطلة مسلسل الشادر

على نفس السياق تستعد الفنانة ياسمين صبري لبدء تصوير فيلمها الجديد “صقر المحروسة” التي تخوض بطولته بجانب الفنان أحمد عز لأول مرة في عالم السينما، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري، وتجسد الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث العمل، فتاة تقع في حب أحمد عز ويجمعهم قصة شيقة وممتعة يرصدها أحداث العمل، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية فهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

بينما يجسد خلاله الفنان أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويحاكي العمل إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة وسيتضمن الفيلم مجموعة من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين.

معلومات عن محمود حافظ

يكر أن الفنان محمود حافظ خريج المعد العالي للفنون المسرحية،وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحية (رئيس جمهورية نفسه) مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر بدور رجل صعيدي يُدعى (الدكش) في مسلسل (السبع وصايا)، فضلا في مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية بجانب كبار النجوم منهم مسلسل الأسطورة للفنان محمد رمضان ومسلسل اللي مالوش كبير بجانب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.