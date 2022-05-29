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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700693/تجاوز-سعره-١٣-الف-جنيه-محمد-السباعى-نائب-التنسيقية--يتساءل-عن-أسباب-ارتفاع-أسعار-الأرز

وجه النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على دورها فى مواجهة أزمة الغذاء العالمى فى ظل الظروف الذى مر بها العالم منذ جائحة كورونا وحتي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

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وأضاف " السباعى " فى كلمتة أمام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التموين بشأن سياسة الحكومـة بشـأن إجراءات مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، أن القيادة السياسية تسير بخطة إستراتيجية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية .

وتساءل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن ارتفاع أسعار الأرز الفترة الاخيره والذى تجاوز سعرة ١٣ الف جنيه للأرز الشعير، مؤكدا أن السعر مبالغ فيه خاصة وأن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز .

وأشار " السباعى"، إلى أن تفاوت أسعار المواد الغذائية التى يواجهها المستهلك حيث يجد السلعة بأكثر من سعر فى منطقة واحدة ، ويتعرض المواطنين لجشع التجار ونريد أن نستوضح الإجراءات التي تتخدها الحكومة فى تثبيت الأسعار بقدر الإمكان بحيث يكون السعر مناسب وعادل .

تجاوز سعره ١٣ الف جنيه.. محمد السباعى" نائب التنسيقية " يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز

واختتم: " ما هو تأثير التغييرات المناخية على حجم إنتاجية الأراضى الزراعية؟"، مشيدا بدور الحكومة فى توفير السلع الإستراتيجيه، خاصة وأن أزمة الغذاء العالمى تواجهها كل الدول، معربا عن ثقته في تخطى مؤسسات الدولة الازمة.