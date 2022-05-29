انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير كرارة يعلن خضوع نجله لعملية جراحية| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700692/أمير-كرارة-يعلن-خضوع-نجله-لعملية-جراحية-صور

شكر الفنان أمير كرارة الطاقم الطبي القائم على عملية نجله في مستشفى رفيدة، وذلك عن طريق نشر صورة تجمعه بنجله والدكتور عبر حسابه الرسمي بموقه تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم خضوع نجل أمير كرارة لعملية في الانف

عملية نجل أمير كرارة

وعلق أمير كرارة: “الحمد لله وتسلم ايدك اخويا وحبيبي اجمد دكتور انف واذن وحنجره في المجره وشكرا مستشفي رفيده وشكرا للطاقم الطبي المحترم وشكرا علي الطقم الجديد الاسود”.

وقد شارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2022 في مسلسل العائدون الذي يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

أمير كرارة في حبر سري

كشف الفنان أمير كرارة حقيقة أزمته مع الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه جميعها أنباء ليس لها أساس من الصحة، وأنه لديه مواقف كريمه مع رمضان تجعله يكن له الحب طول العمر.

أوضح أمير كرارة خلال برنامح حبر سري المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مشيرا إلى أنه لن يكون بينه وبين محمد رمضان أي خلاف: “بحب محمد رمضان جدا وعمل معايا كرم كبير جدا”.

وأضاف: “ابني راح مرة يتصور معاه ورجع ابني مبسوط جدا وانه يبسط ابني كده دا فشكرا ليه جدا”.

هذا وحققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من برنامج حبر سري، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.

ويعد العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم.