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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700691/الثلاثاء-المقبل-تامر-عاشور-ورامي-صبري-يتألقان-على-مسرح-جد-بحفل-غنائي-جديد

يستعد كلا من الفنان رامي صبري بالتعاون مع الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي بموسم جدة، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 من شهر يونيو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل رامي صبري وتامر عاشور في جدة

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور ورامي صبري، نفاذ تذاكر ججز الحفل، وفقا لما جاء على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فكتبوا: “تذاكر حفل الفنان تامر عاشور والفنان رامي صبري نفدت”.

ويقدم تامر عاشور ورامي صبري باقة من أروع أغنيتهما التي تلقى روجا واسعا بين الجمهور، اذ يقدم رامي صبري خلال حفله في جده الأغنيات الأتية: "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا"، فضلا عن أغنياته الجديدة مثل “لسة الكلام زعلان”، “ومع نفس”، “حكايات”، وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال رامي صبري وتامر عاشور

يذكر أن، آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

وكان المطرب تامر عاشور قد طرح منذ 3 أشهر أغنية جديدة بعنوان "تملي” على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، والتي حظيت بمشاهدات عالية تصل إلى 5 مليون مشاهدة.

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وسبق وحل الفنان رامي صبري في وقت سابق ضيف على برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي وتحدث خلال الحلقة عن أزمة وفاة شقيقه بعد إدمانه للمخدرات وهربه من مصحة خاصة لعلاج الإدمان، ووجه رسالة لكل الأسر التي تحتوي على شباب في سن المراهقة، وافنتباه لكل تفاصيلهم خاصة عندما تبدأ في التغيير، وحرص الأهل على صداقة أبنائهم منذ الطفولة؛ لتجنب الوصول لمراحل خطرة كالإدمان وغيره.