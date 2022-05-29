انت الان تتابع تفاصيل خبر طاقم بإسعاف بني سويف يسلم مبلغ مالي عثرا عليه لوالد متوفى بحادث على الطريق الزراعي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700682/طاقم-بإسعاف-بني-سويف-يسلم-مبلغ-مالي-عثرا-عليه-لوالد-متوفى-بحادث-على-الطريق-الزراعي

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بطاقم من مرفق إسعاف بني سويف، لأمانتهما عقب قيامهما بتسليم مبلغ مالي، عثرا عليه، بجوار أحد المتوفين في حادث بالطريق الزراعي "القاهرة / أسيوط" أثناء قيامهما بأداء واجبهما، في إسعاف مصابي الحادث ، وقاما بتسليم المبلغ في محضر رسمي لوالد المتوفي.

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وأعرب المحافظ عن تقديره الكامل لهذه النماذج الرئعة والقدوة الحسنة في الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، مؤكدا أن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عموما ، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة.

ولفت غنيم إلى أنه هذا ليست المرة الأولى التي يعثر فيها المسعفون على مبالغ ومتعلقات كبيرة ويسلمونها لأصحابها، وسبق أن تكرر ذلك العديد من المرات في فترات سابقة.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات مرافق الإسعاف، وتلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 584 أمام قرية الشيخ علي بهلول بزمام مركز ناصر على الطريق الزراعي، وتوجه طاقم السيارة 584 مكون من : محمد عياد حمزة "مسعف" ، والسائق عبد الرحمن صلاح الدين " سائق" ، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن ووفاة آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بناصر ، وفوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي بجوار المتوفى،والذي تم نقله إلى مشرحة المستشفى ناصر العام، وقاما بتسليم المبلغ المذكور بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر