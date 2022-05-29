«شكري» يشدّد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700710/شكري-يشدد-على-موقف-مصر-الراسخ-من-دعم-القضية-الفلسطينية-والشعب-الفلسطيني-الشقيق

على هامش استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين 29 مايو الجاري، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بمقر وزارة الخارجية.

دوت الخليج

شكري يتابع آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية

وأوضح السفير أحمد حافـظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «الرجوب» أحاط الوزير شكري بأبرز التحديات على الساحة الفلسطينية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الآونة الأخيرة من تنامي وتيرة العنف، وكذا الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف أية إجراءات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد على ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما أعاد الوزير شكري التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة.

وزير الخارجية يشدّد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق

واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدّد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أعرب الفريق الرجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.