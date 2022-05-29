«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا الإثنين.. والقاهرة تسجل 38

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700701/الأرصاد-طقس-شديد-الحرارة-غدا-الإثنين-والقاهرة-تسجل-38

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الحر التي تشهدها البلاد، حيث يسود غدًا الإثنين 30 مايو، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

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حالة الجو المتوقعة غدًا الإثنين في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، سوف تشهد تكون شبورة مائية بالإضافة إلى نشاط للرياح وجو مشمس، في حين تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها جو غائم جزئيًا.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على مختلف محافظات مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 38 23

- الأسكندرية 32 21

- طنطا 38 23

- دمنهور 37 22

- مرسى مطروح 28 20

- السلوم 28 20

- سيوة 38 22

- بور سعيد 30 21

- الزقازيق 38 23

- الإسماعيلية 38 22

- السويس 37 22

- رفح 31 19

- نوبيع 36 24

- كاترين 31 147

- شرم الشيخ 38 26

- الغردقة 37 26

- الفيوم 38 23

- المنيا 39 23

- أسيوط 40 23

- الأقصر 41 25

- أسوان 43 26

- الوادي الجديد 40 25

- حلايب 33 24

- شلاتين 35 23