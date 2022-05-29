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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700696/وفد-من-سلطنة-بروناي-يبحث-مع-الإمام-الأكبر-تعزيز-التعاون-العلمي-مع-جامعة-الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، بالمشيخة، وفدًا من جامعة السلطان شريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي، برئاسة حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس الجامعة.

دوت الخليج وقال فضيلة الإمام الأكبر إنه يحمل في قلبه الكثير من الحب لسلطنة بروناي، وهي من الدول التي يعتز الأزهر باستقبال طلابها وأئمتها لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته ومناهجه الوسطية المعتدلة، وأن حب شعب بروناي للأزهر وما يحظى به خريجو الأزهر في هذا البلد الأصيل يعكس مكانة الأزهر الحقيقية لدى هذه الشعوب، لذلك فإن الأزهر يرحب دائمًا بالتعاون مع سلطنة بروناي ودعمها في المجالات الدينية والعلمية والثقافية. وفد من سلطنة بروناي يبحث مع الإمام الأكبر تعزيز التعاون العلمي مع جامعة الأزهر من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذا اللقاء، وأن فضيلة الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر يحظون بالمكانة اللائقة في بروناي، ويحرص أبناء شعب السلطنة على إلحاق أبنائهم بالأزهر لما يقوم به من إعداد علماء وكفاءات تتبوأ مكانة ومناصب كبرى في البلاد. وقد ناقش الوفد مع شيخ الأزهر استقدام أساتذة من جامعة الأزهر لتدريس العلوم الإسلامية في جامعة السلطان شريف علي، وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين.

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