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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 04:54 مساءً - محمد السيد - /700694/بنك-التعمير-والإسكان-يكشف-تفاصيل-شراء-شقق-بالتمويل-العقاري

أعلن بنك التعمير والإسكان عن المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 و8% للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ويمكن لـ عملاء بنك التعمير والإسكان التقديم في شقق التمويل العقاري بشروط مبسطة، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التقديم في بنك التعمير والإسكان على شقق التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شروط بنك الإسكان والتعمير على التمويل العقاري الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد ٤٠,٠٠٠ جنيه.

الحد الأدنى للمقدم المسدد ٢٠٪.

الحد الاقصي لنسبة التمويل ٨٠٪.

المتقدم غير مستفيد من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى ٤٠٪ من الدخل الشهري. الأوراق المطلوبة من بنك التعمير والإسكان على شقق التمويل العقاري حددت الأوراق المطلوبة للموظفين: ١- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل. ٢- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. ٣- صورة من قسيمة الزواج. ٤- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. ٥- كشف حساب لمدة ٦ أشهر على الأقل. أصحاب الأنشطة التجارية ١- شهادة من محاسب قانونى بالدخل السنوي أو الشهري. ٢- مستخرج حديث من السجل التجاري. ٣- البطاقة الضريبية. ٤- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط. ٥- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. ٦- صورة من قسيمة الزواج. ٧- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. بشرط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري. أصحاب المهن غير التجارية شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات. أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري. البطاقة الضريبية. عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط. بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. صورة من قسيمة الزواج. عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. بذلك يكون اتضح كافة التفاصيل عن التقديم في مبادرة التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان والمستندات المطلوبة.

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