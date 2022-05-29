محافظ أسيوط: التعليم الفنى قاطرة تنمية المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط أهمية مدارس التعليم الفنى بالمحافظة والتى تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لصقل خبرات ومواهب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى خدمة الوطن.





وأشاد المحافظ، خلال اجتماع المحافظ اليوم الأحد، مع علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجهود طلاب ومعلمين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ومشاركتهم المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل لكل القطاعات بالمراكز والأحياء.

وأشار إلى أهمية العمل على تدريب وتأهيل الطلاب خصوصًا طلاب التعليم الفنى لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والأمل فى مستقبل أفضل، مؤكدًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه هذا القطاع الهام.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، إجراءات سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها وأقسامها والتى بدأت أمس السبت وتستمر حتى 9 يونيو 2022 للامتحانات التحريرية على أن تستمر الامتحانات العملية لمدة 10 أيام تنتهى فى 19 يونيو 2022 لمختلف التخصصات.

كما استعرض الإجراءات التى اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والفنية للعام الدراسى 2021 – 2022 وتوقيع بروتوكولات التعاون مع مديرية أمن أسيوط لتأمين نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة على مستوى المحافظة ومراكز توزيع الأسئلة وتأمين سير أعمال الامتحانات وحفظ الأمن فضلا عن توقيع بروتوكولات مع مديرات الصحة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات المديرية خلال أعمال الامتحانات.

كما أشاد المحافظ بجهود قطاع التعليم الفنى بالمحافظة فى تصنيع الأثاث المدرسى وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة أخرى، لافتا إلى بدء مدارس التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى فضلا عن مشروعات المدارس والوحدات الإنتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية ومشاركتهم فى مشروعات رأس المال والمشاركة فى مختلف المناقصات والمزايدات والعطاءات وفقًا للقانون بالمدارس الفنية والمحافظة والتى يتم طرحها فى القطاعات المختلفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة التى تتماشى مع إمكانات التعليم الفنى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن التعليم الفنى يعتبر قاطرة التنمية فى المجتمع علينا الاستفادة منها وتعزيز العمل من خلالها وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب فى القطاعات المختلفة كـ(النجارة، الجلود، منتجات خان الخليلى، تفصيل الملابس والكورشية، مشيدا بإنتاج طلاب التعليم الفنى لصناديق قمامة من المخلفات والمشاركة فى تجميع وتطوير شوارع وميادين المحافظة، موضحًا أن الدولة تعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينها لإفادة طلاب وخريجى التعليم الفنى واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم.