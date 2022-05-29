رئيس مياه القناة: بدء تركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات المحافظات الثلاث

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، البدء فى تركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات المياه والشبكات بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتقليل من نسبة الفاقد المائى، حيث يتم تغطية خطوط العكرة والطرد بجميع المحطات المرشحة الكبرى والصغرى، والعمل على تقليل الفاقد الفيزيائى والتجارى سعيا لتقليل نسبة الفاقد إلى أقصى درجة ممكنة.





وقال رئيس شركة مياه القناة، فى بيان اليوم الأحد- إنه تم تركيب وتشغيل فاكيوم لتحضير الطلمبات برافع مياه السلام بمحافظة السويس، وذلك بواسطة رجال صيانة محطات مياه الشرب، وتعد الطاقة التصميمية لرافع السلام 34 ألف متر مكعب يوم، ويخدم منطقة السلام 1، والسلام 2، وقرية يوسف السباعى.

وأضاف أنه تم تركيب أغطية مطابق جديدة فى نطاق حى الضواحى، بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى تطهير الخط الرئيسى لصرف صحى شبكات المناخ، كما تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير شارع أحمد ماهر، وأحمد شوقى، والجمهورية، بمحافظة بورسعيد أيضا، وذلك باستخدام سيارات النافورى، والكباش.

وأشار إلى أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق، مستمرة فى صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحى الخراسانية، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التى تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.