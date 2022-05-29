انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ يرفع جلساته للغد بعد مناقشة وزير التموين بأزمة الغذاء العالمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700689/الشيوخ-يرفع-جلساته-للغد-بعد-مناقشة-وزير-التموين-بأزمة-الغذاء-العالمية

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس عقد الجلسات غدا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

دوت الخليج

جاء ذلك بعدما أحال طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومـة بشـأن إجراءات مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة محمد حلاوة.

وتضمن قرار الإحالة أيضا كافة المناقشات التي دات خلال الجلسة، بالإضافة إلى بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

الشيوخ يرفع جلساته للغد بعد مناقشة وزير التموين بأزمة الغذاء العالمية

وناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس لموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويتضمن جدول الأعمال خطة التنمية ومشروع قانون مستقبل وطن بشأن قاردون بإختلاف وذلك بجلسة الغد الاثنين.

الشيوخ يرفع جلساته للغد بعد مناقشة وزير التموين بأزمة الغذاء العالمية