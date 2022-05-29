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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700688/بنك-مصر-يوفر-شهادات-الادخار-الإسلامية-فوائدها-حلال

أعلن بنك مصر عن توفير شهادات الادخار الإسلامية في رسالة طمأنينة لـ عملاء بنك مصر بأن استثمار أموالهم في مشروعات إسلامية متوافقة مع الشرعية، ويتم التقديم على شهادات الادخار الإسلامية في أي فرع من فروع بنك المصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة الادخار الإسلامية ذات العائد المتغير من بنك مصر والفوائد عليها.

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