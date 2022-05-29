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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - 700681 /700681/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-على-حساب-التوفير-للأطفال-أمن-مستقبل-ولادك 03:00 م - الأحد 29 مايو 2022 يتساءل العديد من الأسر عن فوائد البنك الأهلي المصري NBE على حساب التوفير للأطفال لتأمين مستقبل صغارهم، لاسيما أن البنك الأهلي المصري من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المحلي ويثق في تعاملاته العديد من المواطنين، ويقدم البنك الأهلي المصري حساب التوفير للأطفال بمميزات كثيرة يوضحها دوت الخليج في هذا الموضوع. حساب توفير الأطفال من البنك الأهلي المصري الحد الأدنى لفتح الحساب بمبلغ 1000 جنيه.

الحد الادنى لاحتساب العائد بدء من 3001 جنيه.

فتح الحساب للشخص مصري الجنسية. فوائد البنك الأهلى على حسابات التوفير للأطفال من 3001 جنيه إلى 30000 جنيه، بسعر الفائدة 5.25%.

من 30001 الي 50000 جنيه، بسعر الفائدة 4.25%.

من 50001 الي 100000جنيه، بسعر الفائدة 3.50%.

أكثر من 100000 جنيه، بسعر الفائدة 3% الأوراق المطلوبة لفتح حساب الأطفال في البنك الأهلي صورة من بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم.

شهادة الميلاد للأطفال القصر.

فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص. وجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري NBE يوفر لكل 100جنيه برصيد الحساب بحد أقصى 30 ألف جنيه، فرصة واحدة لدخول السحب الدوري على جوائز كبرى، وتكون لمدة 3 مرات سنويا شهور يناير ويوليو وأكتوبر. تابع موقع دوت الخليج علي

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