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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700679/ليها-طعم-تاني-اول-تعليق-من-حنان-مطاوع-على-تكريمها-من-المركز-الكاثوليكي

أعربت الفنانة المتألقة حنان مطاوع عن سعادتها بالجائزة التي حصلت عليها في مهرجان المركز الكاثوليكي التي انتهت فاعلياته في مساء أمس السبت، مؤكدة أن لتلك الجائزة كانت لها وقع مختلف عليها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من حنان مطاوع على تكريمها من المركز الكاثوليكي

وكتبت حنان مطاوع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مرفقة صورة تكريمها: “جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي عن فيلم قابل للكسر، لها طعم تاني، كل الشكر للأب بطرس دانيال، وللجنة التحكيم ولـ أحمد رشوان مخرج الفيلم”.

حنان مطاوع في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل وجوه

هذا وشاركت حنان مطاوع في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل “وش تاني” الذي يعرض على قصتين، قصة قد انتهت عرضها واتت بعنوان “وجوه” وجسدت حنان مطاوع خلالها شخصية دكتورة تدعى سلمى والتي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة حيث تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف الأسرار الخفية في إطار درامى شيق ومثير، بينما تظهر في الحكاية الثانية ميتافيرس التي تعرض الان على شاشة النهار بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية في شخصيتها وتتورط في جريمة قتل، ومن المقرر أن تحقق حنان مطاوع نجاح مختلفا خلال شهر رمضان 2022 بأعماها كعادتها.

حنان مطاوع تتألق في القاهرة كابول

هذا وتألقت حنان مطاوع في مسلسل «القاهرة كابول» الذي عٌرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وهو بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، قصة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وتدور قصة المسلسل حول 3 قصص مثيرة، بين 3 أصدقاء سابقين، وتستعرض المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر خلال الفترة الأخيرة، والأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

ويجسد دور الإرهابي رمزي الذي تولى رئاسة جماعة إرهابية الفنان طارق لطفي، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، الذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، وينقل الصورة المذيع طارق كساب «الفنان فتحي عبدالوهاب»، وذلك بالرغم من كونهم أصدقاء منذ الطفولة.