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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700678/أحمد-فوزي-نائب-التنسيقية-لا-توجد-مواجهة-لجشع-التجار-وبعض-الأسعار-غير-منطقية

انتقد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلو كلمة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، من خطة واضحة لمواجهة جشع التجار في الآونة الأخيرة، والتي أصبح المواطن يعاني من الأسعار وعدم قدرته المالية علي مواجهة الارتفاعات المتتالية بشكل غير منطقي.

دوت الخليج احمد فوزي "نائب التنسيقية": لا توجد مواجهة لجشع التجار.. وبعض الأسعار غير منطقية وقال فوزي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أنه كان يتمني رؤية واضحة من وزارة التموين حول الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل حديث عالمي عن أزمة عالمية كبيرة في سلاسل الإمداد وتوريدات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد فوزي، علي ضرورة تعاون وزراة التموين والزراعة وجميع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار واحكام الرقابة على الأسواق.

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