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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700677/موسيماني-والشناوي-يصافحان-مدرب-وحارس-الوداد

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي، قائد الفريق، على مصافحة وليد الركراكي، المدير الفني للفريق وأحمد رضا التجناوتي، حارس مرمى الوداد عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد بمركب محمد الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبادل الرباعي أطراف الحديث في إطار ودي قبل المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد.

فيما من المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

وتعادل النادي الأهلي، الأربعاء الماضي، أمام فريق البنك، بدون أهداف ضمن مناسفات الدوري الممتاز، حيث يواصل المارد الأحمر فى إهدار النقاط.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.