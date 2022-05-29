انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد القناوي "نائب التنسيقية" ينتقد قرار الوزارة بتحديث بطاقة التموين : تسبب في زحام وتدافع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700676/أحمد-القناوي-نائب-التنسيقية-ينتقد-قرار-الوزارة-بتحديث-بطاقة-التموين--تسبب-في-زحام-وتدافع

انتقد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب وزارة التموين تحديث البيانات لحاملي بطاقات الدعم.

دوت الخليج

احمد القناوي "نائب التنسيقية" ينتقد قرار الوزارة بتحديث بطاقة التموين : تسبب في زحام وتدافع

وقال القناوي، أن هذا الطلب احدث أزمة وتسبب في زحام وتدافع أمام مكاتب التموين وأمام شركات الاتصالات لشراء قطاع منهم لخطوط محمول جديدة، لكى يلبوا متطلبات تحديث البيانات.

واضاف:" هذا الاجراء يسىء للوزارة، حتي وإن قامت بعد ذلك بمد فترة التسجيل وإتاحة التسجيل إلكترونيا، لكنه لا يعكس بأى شكل الجهود الحقيقية المبذولة لتفادى الأزمة العالمية غير المسبوقة، وتوفير السلع الاستراتيجية التي نستورد معظمها. "

وشدد القناوي، علي أن ملف التموين يتعامل مع الطبقات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع، إن هذة الفئة تحتاج من (يطبطب) عليها ويشعرها بالاطمئنان وبالاستقرار، لا أن يحدث بلبلة باجراءات كان يمكن تفاديها.

وطالب القناوي، الوزارة باختيار البدائل المناسبة في مثل هذا النوع من القرارات حتى لا نحدث مشكلات بلا داعي.