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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700668/رئيس-مصلحة-الضرائب-يعلن-تصور-التريليون--والـ-70مليار-أمام-خطة-النواب

اعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن التصور الذي وضعته المصلحة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق ربط تريليون و67 مليار و989مليون و 131 ألف جنيه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023 مقابل 887مليار و 915مليون جنيه للعام المالي الجاري.

دوت الخليج

«رئيس مصلحة الضرائب» يعلن عن التصور الذي وضعته المصلحة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة مشروع موازنات المصالح الايرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2022/2023.

وقال رئيس مصلحة الضرائب عن ان التصور الذي وضعناه يقوم علي الميكنة و الاقرارات الالكترونية و الفاتورة الالكترونية بالاضافة الي سرعة الفحص و التحصيل والتي تعطينا نتائج جيدة خلال العام المالي الجاري.

و اضاف عبد القادر :" ان المصلحة شكلت وحدة لمتابعة نتائج الحملات علي مستوي الجمهورية ، و وحدة لمتابعة عملية التسجيل لضم الاقتصاد الغير رسمي ، مؤكدا التمكن من ضم 50-60٪؜ من الاقتصاد الغير رسمي، الي جانب انشاء وحدة لمتابعة قرارات الطعن".

و اشار الي انشاء وحدة الكترونية معنية بالتجارة الالكترونية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الي تشكيل وحدة تحليل مخاطر ، واخري مركزية لضريبة التصرفات العقارية وتم التوسع فيها.