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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700667/متى-ظهور-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-الإسماعلية-2022

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، من المقرر أن تعلن خلال أسبوع، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الإسماعيلية

دوت الخليج

وتواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تصحيح مواد امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022،على قدم وساق من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا، خلال الأيام المقبلة، وإتاحتها على موقع المديرية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.

تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن مدارس الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، استقبلت طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعليم وكذلك الإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأضاف عجلان، أنه وجه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام أجهزة قياس الحرارة وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان، حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأدى في محافظة الإسماعيلية، 28750 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة الامتحان في 162 لجنة، مقسمين على 8 إدارات، والتي انطلقت في 21 من مايو الجاري واستمرت حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.