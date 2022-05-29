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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700664/الأهلي-يعلن-عدم-تلقيه-أي-مكاتبات-من-الاتحاد-الإفريقي-بشأن-احتمالية-توقف-تقنية-الفيديو

أعلن النادي الأهلي الرسمي عدم تلقيه أي إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تعطيل أو توقف تقنية الفيديو خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر النادي الأهلي عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"لم يتلق أي مكاتبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص توقف أو احتمالية توقف الـ«VAR» أثناء نهائي دوري الأبطال غدًا، بل وأكد مسئولو الـ«كاف» في الاجتماع الفني للمباراة والذي انتهى منذ دقائق لممثلي النادي الأهلي، في ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـ«VAR» دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.