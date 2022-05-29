وزير التموين أمام مجلس الشيوخ : لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر ونحقق اكتفاء ذاتى بنسبة 89%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:29 مساءً - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: "لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر احتياطى، والسكر هو السلعة اللى محصلش ليها جنون فى السعر".

وأضاف نبيع السكر فى التموين بـ10 جنيهات ونصف الجنيه، وسعره فى السوق من 11 إلى 13 جنيها، وموسم القصب يبدأ يناير، والبنجر فى فبراير ومع ذلك قمنا باستيراد 200 ألف طن ونحقق 89% اكتفاء ذاتى.