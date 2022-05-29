دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة.. غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:29 مساءً - تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا، هلال شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، غدا الاثنين الـ 29 من شوال، الـ 30 من مايو 2022، عقب صلاة المغرب.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، أعلن أن موعد عيد الأضحى 2022 وفقا للحسابات الفلكية، يكون يوم السبت 9 يوليو المقبل 2022.

وأشار في تصريحات له، إلى أن الجهات المختصة هي المنوطة بالإعلان عن الموعد خاصة المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط عيد الأضحى المبارك بمناسك الحج.