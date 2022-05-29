الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ الوادي الجديد ويطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:29 مساءً - قال السفير سام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجهاً سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصةً في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح.

كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.

واستعرض أيضاً السيد محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذي يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.