السفير المصري في واجادوجو يلتقي الوزير المنتدب للتعاون الإقليمي البوركيني ويشارك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 03:28 مساءً - التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، Karamoko Jean Marie TRAORE الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية للتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج، حيث بحثا التعاون بين مصر وبوركينا فاسو في ملفات المنظمات والتجمعات الإفريقية المختلفة وأوضاع الطلبة البوركينيين الدارسين في مصر واستمرار دعم مصر لتدريب الكوادر البوركينية في القطاعات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الوزير البوركيني أن بلاده تعتبر مصر شريكاً مهماً ورئيسياً لهم في مواجهة الأزمات الحالية، مشيدًا بالاهتمام المصري بدعم المجالات التنموية في بوركينا فاسو.

ومن جانب آخر، شاركت السفارة المصرية في بوركينا فاسو في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية البوركينية بحضور وزيرة الخارجية البوركينية Olivia ROUAMBA ومديرو القطاعات المختلفة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. كما شاركت كذلك في الاحتفال الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدة والمقيمة في واجادوجو.