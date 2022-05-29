البيئة: اليوم العالمى للطيور المهاجرة فرصة للتوعية بالحفاظ على الطبيعة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأحد، احتفالا باليوم العالمى للطيور المهاجرة والتنوع البيولوجى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة الذى يقام بأحد المراكب الشراعية بنهر النيل، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور عبد المسيح سمعان الخبير البيئى، وممثلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الغرض من الاحتفال هو التوعية بأهمية الطيور وزيادة فرص سياحة مشاهدة الطيور، وكذلك توضيح أهميتها كأحد أهم مكونات التنوع البيولوجى الفريد، مشيرة إلى أن اليوم العالمى للطيور يعد فرصة حقيقية للتوعية بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية من الطيور النادرة والمهاجرة دون الإضرار بها، حيث يأتى الشعار الرسمى للاحتفال باليوم لهذا العام "خفت الأضواء للطيور فى الليل".

وأضافت وزيرة البيئة أنه لابد من التأكيد على أن البيئة حياة وليس شعارات، ولابد من حمايتها خلال حياتنا اليومية وخاصة فيما يراه العالم من آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop27 المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم سيناقش خلال الأحداث الجانيبة التنوع البيولوجى وآثار التغيرات المناخية عليها، وعلى الطيور المهاجرة ورحلتها السنوية خلال الربيع والخريف من كل عام، مشددة على أن البيئة يتأثر بعضها ببعض؛ لذلك لابد من الاتحاد للعمل على حمايتها واستدامة مواردها الطبيعية.

وتابعت وزيرة البيئة بالقول: إن مصر قامت على الصعيد الوطنى بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، ومن أهمها دمج برامج صون الطيور الحوامة بالقطاعات التنموية، وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة، وقد كللت هذه المجهودات بحصول مصر على جائزة الطاقة العالمية؛ تأكيدا على ما حققته مصر من تميز فى مجال صون الطيور المهاجرة فى مشروعات الطاقة، وذلك بالتعاون المستمر والبناء مع شركاء النجاح من القطاعات المختلفة، مثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتنفيذ برامج رائدة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها، مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومى؛ مما ساهم فى حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد فى الكهرباء.

من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن الطيور سفراء للطبيعة، فهى تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب، كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، وبما تتضمنه هذه الرحلات من تهديدات عديدة لتساعدنا فى الحفاظ على التوازن البيئى لكوكب الأرض.

ويُسلط احتفال هذا العام الضوء على تأثير التلوث الضوئى على الطيور المهاجرة والخطوات التى يمكن للأفراد والمجتمعات والحكومات اتخاذها للحد من تأثير التلوث الضوئى على الطيور المهاجرة حيث اعتادت معظم الطيور على الليل فى هجرتها، حيث تكون سماء الليل عادة مساحة جوية أكثر هدوءًا وعددًا أقل من الحيوانات المفترسة إلا أن سماء الليل أصبحت مهددة بأفعال الإنسان بتزايد الضوء الاصطناعى على مستوى العالم، مما يمثل مشكلة للطيور.