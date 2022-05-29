محافظ الدقهلية يوجه بإصلاح كسر فى خط مياه 600 مللى بغرب المنصورة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كل من المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف، وصبرى سليمان رئيس رئيس حى غرب المنصورة، وسمير صدقى رئيس حى شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة ومحمد أمين رئيس مركز طلخا بسرعة التعامل الفورى مع كسر خط طرد قطر 600 مللى نطاق حى غرب المنصورة ومتابعة أعمال شفط المياه بالمناطق المتأثرة بمدينة المنصورة.





وذكر بيان للمحافظة، اليوم الأحد، أن فرق المعدات وسيارات كسح المياه التابعة للمراكز المشار إليها وكذلك فرق العمل الفنية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وانتقلت على الفور للتعامل مع المناطق المتأثرة وشملت شوارع بورسعيد وشارع سور المحطة وشارع البوتيكات وبعض الشوارع الفرعية بالمنطقة، بينما تعاملت الفرق الفنية مع إصلاح وصيانة الخط المذكور، بالإضافة إلى فريق عمل آخر يقوم بمراجعة وصيانة محطة الصرف الصحى لإعادة تشغيلها فور الانتهاء من إصلاح الكسر المشار إليه وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شفط المياه من المناطق المذكورة بالمدينة. وأكد مختار، ضرورة أن تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع أية طوارئ للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.

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