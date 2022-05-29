السفارة الألمانية توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى

جدة - نرمين السيد - أعرب سفير ألمانيا لدى مصر فرانك هارتمان عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الثقة الطويلة التى تضعها حكومة مصر فى التكنولوجيا الألمانية، مقدما التهنئة للحكومة والتحالف الذى تقوده شركة "سيمنز" على اتفاقية إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر.





وقال هارتمان، فى بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الأحد: إن بلاده تعد شريكًا وصديقًا للتحديث فى مصر، وأن بناء نظام سكك حديدية حديث وآمن وصديق للبيئة وميسور التكلفة لملايين المصريين من خلال شركة ألمانية هو "معلم تاريخى فى العلاقات الثنائية طويلة الأمد، والتى نحتفل بعيدها السبعين هذا العام".

وذكر البيان أن عقد الشركة بين "سيمنز" الألمانية ومصر فى بناء نظام سكك حديدية كهربائى آمن ومستدام يتضمن قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول ألفى كيلو متر، من خلال التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بتمويل يقدر بنحو 12 مليار يورو.

وأوضح البيان أن شركتى "أوراسكوم" و"المقاولون العرب" ستقومان ببناء محطات السكك الحديدية والأنفاق والجسور، وستشتركان فى أعمال الأساسات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر حوالى 45 ألف فرصة عمل محلية، فضلاً عن أنه يضع مصر فى طليعة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث سيلعب السفر بالسكك الحديدية دورًا مهمًا فى خفض الانبعاثات بنسبة ما بين 70 و85% بسبب استخدام الطاقة الكهربائية فى عملية التشغيل.

وأكد أن خط السكة الحديد فائق السرعة يعد أكبر مشروع بنية تحتية فى مصر حتى الآن، فضلاً عن كونه أكبر مشروع منفرد فى تاريخ شركة "سيمنز" والذى يمتد وجودها نحو 175 عاما، مضيفًا أن ألمانيا تتعاون مصر فى مشروعات البنية التحتية، فضلا عن مشروعات التعليم والتدريب المهنى وإمدادات الطاقة مثل محطات الكهرباء التى تعمل بالغاز، حيث أصبحت مصر تتمتع بطاقة كهربائية مستقرة، كما أصبحت مصدرة للطاقة الكهربائية وهذه المجالات هى الأسس لمزيد من التصنيع والتحديث فى مصر.

وأشار إلى أن المستشار الألمانى شولتز قام، خلال كلمة مسجلة فى المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس)، بشكر ممثلى الحكومة المصرية على الثقة التى أولوها للهندسة الألمانية لتنفيذ هذا المشروع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد، أمس السبت، مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية؛ لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى 3 خطوط يبلغ طولها حوالى ألفى كيلو متر على مستوى الجمهورية.