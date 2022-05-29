التنمية المحلية: توفير 769 موقعا فى 20 محافظة لـ إيجى ترك

جدة - نرمين السيد - وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم توفير هذه المواقع بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصا بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح أنه تم توفير هذه المواقع لإقامة سيارات طعام بها لا تعوق المرور، منوهًا بأن هناك 1327 مواطنًا تقدم بطلبات للترخيص، وتم إصدار 243 رخصة لسيارات طعام، وتم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور وهيئة سلامة الغذاء.

ولفت إلى أنه جارٍ إصدار تراخيص لـ148 سيارة أخرى، تم قبول 634 طلبًا وجار دراسة ترخيصهم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى.

وتابع أن محافظة الإسكندرية وفرت 102 موقع يصلح للمبادرة، والشرقية 85 موقعا، والمنوفية 71 موقعا، وأسيوط 61 موقعا، موضحا أن المبادرة تهدف إلى دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى، والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن تنفيذ مبادرة "إيجى ترك" سيكون على مدار الـ5 سنوات المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية، مثمنًا التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والذى يأتى فى إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر.

وأكد اهتمام الوزارة بمجال المشروعات الصغيرة ودورها فى توفير فرص عمل وتنمية المجتمع المحلى من خلال برنامج "مشروعك" ومشروعات صندوق التنمية المحلية ومشروع "فرصتك فى قريتك" وما توفره من مزايا وفرص تدريبية للمتقدمين من الشباب والمرأة.

ولفت إلى المساعدة فى تسويق المنتجات من خلال المعارض التى تنظمها الوزارة أو تشارك فيها ومن خلال مبادرة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمى.

وقال إنه تم تشكيل لجنة لإدارة مبادرة (إيجى ترك) من الوزارتين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتقوم اللجنة بوضع خطة تنفيذ المبادرة وآليات التنفيذ ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ لضمان الاستدامة وتذليل أية معوقات، وتقوم اللجنة بترشيح الأماكن والأراضى بالمحافظات.

وتابع أنه تم استخراج التراخيص اللازمة وتوفير التمويل من خلال مبادرة "مشروعك"، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للشباب لرفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم على إدارة مشروعاتهم مع الإعلان والترويج للمبادرة.

وأكد أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للمتقدمين لمبادرة "إيجى ترك" منها إعداد دليل لمواصفات معتمدة ونماذج بأبعاد وأسعار مختلفة ومعدات وتجهيزات تتناسب مع القدرات المالية للمتقدمين لتنفيذ مشروع وحدات الطعام، مع توفير دراسات جدوى استرشادية، وتوحيد وتنميط الإجراءات فى المحافظات على أن يتم العملاء فى مقار "مشروعك" بالمحافظات وعددها 260 مقرًا.

ولفت إلى سعى الوزارة الدائم لتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأضاف أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة فى مشروعات الشباب فى الأطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية، مؤكدًا أنه تم إطلاق منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج "مشروعك"، وتسهيل منح التراخيص تعزيزا لفرص العمل بمختلف المحافظات فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.