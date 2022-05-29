18 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنطقة، فى بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجدة على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتى حاويات، ومتواجدة على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.