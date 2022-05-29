«زيادة استهلاك القمح بسبب أن الناس بتاكل بعيش» 10 تصريحات هامة لـ وزير التموين أمام مجلس الشيوخ بسبب أزمة الغذاء«صور وفيديو»

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700675/زيادة-استهلاك-القمح-بسبب-أن-الناس-بتاكل-بعيش-10-تصريحات-هامة-لـ-وزير-التموين-أمام-مجلس-الشيوخ-بسبب-أزمة-الغذاءصور-وفيديو

شارك الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

دوت الخليج وكشف وزير التموين سر زيادة استهلاك القمح فى مصر مشيرا إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر. وجاءت تصريحات الوزير كالتالى: الحرب الروسية - الأوكرانية أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار مصر تستورد 50%من احتياجات القمح.. سعر الأرز لن يزيد عن 13جنيه الدولة من العام القادم ستقوم باستلام الأرز من الفلاحين مثل القمح لن يُحذف أحد من بطاقات التموين بسبب رقم التليفون..«وأى رقم يقضى» سعر طن القمح وصل لـ480 دولار بفارق نحو 140 دولار من اندلاع الحرب أعلى معدل للاستهلاك من القمح 120 كيلو سنويا للفرد ولكن بمصر 200 زيادة معدلات استهلاك القمح فى مصر بسبب «الناس بتاكل بعيش» وضع تسعيرة جبرية، أمر فيه خطورة كبيرة..لأنهق قد يؤدي لاختفاء بعض السلع لم نطالب المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة..ولن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل الرقم لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيه بحد أقصى..والعام المقبل ستدخل الدولة في الاستلام «زيادة استهلاك القمح بسبب أن الناس بتاكل بعيش» 10 تصريحات هامة لـ وزير التموين أمام مجلس الشيوخ بسبب أزمة الغذاء

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