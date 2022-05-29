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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700670/رابط-نتيجة-الصف-الثالث-الاعدادي-برقم-الجلوس-محافظة-البحيرة-2022

تصدرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2022 محافظة البحيرة، مؤشرات البحث على جوجل، حيث تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة، من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، والذين بدأوا في البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2022 بعدما أنهوا كافة الامتحانات في 19 مايو الماضي، خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أكثر من محافظة منها الجيزة وجنوب سيناء.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة بالاسم فقط

كشف يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن لجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة انتهت من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2022، وقامت بمراجعتها لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه، ورصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بكل دقة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

أوضح وكيل مديرية التعليم، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 لمحافظة البحيرة، سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وسوف يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم خلال أيام، عقب اعتماد النتيجة، كما ستتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة بالاسم في جميع مدارس المحافظة، كما سيتم اعتماد أسماء الطلاب الأوائل وإعلانهم رسميًا من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

لفتت وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، يتم في مواعيد مختلفة بالمحافظات، طبقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة، حيث تعلن كل محافظة على حدة موعد بدء وانتهاء الشهادة الإعدادية، كما يقوم كل محافظ باعتماد النتيجة الخاصة بمحافظته فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية في الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة رقم الجلوس

أكد اللواء هشام آمنة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم تحميلها على موقع مديرية البحيرة للتربية والتعليم فور اعتمادها من المحافظ، ويمكن للطالب اتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2022:

1- الدخول على موقع مديرية التعليم بمحافظة البحيرة من هـــنـــا.

2- اختيار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو اسمه كاملًا.

4- الضغط على إظهار النتائج، والتي ستظهر في حين توافرها على الموقع الإلكتروني.