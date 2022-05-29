انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك المصرف المتحد يوفر قرض المديونية بـ 3 مليون جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700665/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-قرض-المديونية- بـ-3-مليون-جنيه

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير قرض المديونية بـ 3 مليون جنيه ولسداد أي مديونية تقع على عاتق عملاء بنك المصرف المتحد من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أن شروط قرض المديونية من بنك المصرف المتحد مبسطة، وينشر دوت الخليج كل ما تريدون معرفته عن قرض المديونية من بنك المصرف المتحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك المصرف المتحد يوفر قرض المديونية بـ 3 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.