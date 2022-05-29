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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700663/هند-صبري-توافق-على-تجسيد-شخصية-محامية-جوني-ديب-في-عمل-فني-تفاصيل

أثار اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية قضية اة التشهير بين النجم جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، وبدأ الجمهور يتفاعلون معها بشكل كبير خاصة مع اقتراب نتيجة التحقيق، مطالبين بتحويلها لعمل فني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة موافقة هند صبري على تجسيد محامية جوني ديب

وكتبت أحد متابعي قضية جوني ديب، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوبنات القصيرة تويتر، كاشفة عن رغبتها في تحويل القضية لعمل فني وتجسيد هند صبري لشخصية محامية جوني ديب.

جوني ديب وهند صبري

فقالت: "لكل الأصدقاء في هوليود لو في يوم بإذن الله قررتوا تعملوا مسلسل عن حياة الفنان جوني ديب، دور كاميل فاسكيز ميطلعش غير للفنانة هند صبري، أي ممثلة تانية هتبقي ميس كاست والعمل هيفشل فشل ذريع".

لتفاجئها هند صبري بالرد عليها، فقالت: “أنا موافقة”.

هند صبري تستعد لاطلاق جزء ثاني من مسلسل البحث عن علا

من ناحية أخرى تستعد الفنانة هند صبري لإنتاج جزء ثاني من مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، الذي يعد استكمالا لمسلسل «عايزة اتجوز»، والذي أيضا حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه على منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة الماضية، وكشفت عن ذلك مؤلفة العمل غادة عبد العال، التي قالت على هامش ندوتها بملتقي She can: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».

تفاصيل مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

ويضم مسلسل البحث عن علا، نجوم منهم سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.