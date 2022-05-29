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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700661/نقل-النواب-توافق-علي-قرض-تمويل-توريد-55-قطار-وتجديد-الخط-الأول-لمترو-القاهرة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم مناقشة دراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.

دوت الخليج

نقل النواب توافق علي قرض تمويل توريد 55 قطار وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة

وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية وممثلي وزارة التخطيط ، وممثل وزارة التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء لجنه النقل والمواصلات علي الحكومة، حول كيفية إحتساب فائدة القرض، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها، والقدرة علي سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات، واعمال الصيانه وقطع الغيار.

ومن جانبه قال إبراهيم نجيب مدير الإدارة المركزية بمترو الانفاق بوزارة النقل، أن هناك دورات تدريبيه تعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل ، وبيتم صيانه مستمرة للوحدات الثابته والمتحركة ، لافتا أن الوحدات الجديدة ستكون بأحدث تكنولوجيا حديثة وأيضا مجهزة لتحميل عدد كثيف من الركاب وقوفا وجلوسا .

وأكد نجيب، أنه لم يتم التأخير في سداد الأقساط نهائي، وبيتم التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة المالية ، والبنك المركزي وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفائدته.

النائب علاء عابد يطالب بالعمل على قدم وساق عقب صرف القرض حتي يشعر به المواطن

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن القروض لها مميزات وأيضا عيوب، ومن مميزاتها أنها تحقق مشاريع لا يمكن تحقيقها منةخلال الموازنة العامة، وهذا القرض هو قرض حسن، لافتا أن القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوي القادرة على السداد .

وطالب رئيس لجنه النقل والمواصلات، بضرورة العمل على قدم وساق عقب صرف القرض تمويل وتجديد ٥٥ قطار وتجديد معدات مستودعات الخط الأول من مترو القاهرة حتي يشعر بها المواطن.

وكما طالب أيضا بضرورة إرسال رسائل طمآنه للمواطن من خلال الوزارات المعنية ومنها وزارة المالية، بأهمية القروض وأننا قادرين على السداد لأن القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وإنشاء الطرق والقطارات، ووجود وسائل نقل سريعة وفوائد كثيرة تعود علي المواطن.

حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.